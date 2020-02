Para quem quer começar o mês conferindo a sorte tem até as 19h (horário de Brasília) deste sábado, 1º para participar do concurso 2230 da Mega-Sena.

O valor está acumulado e pode pagar R$ 70 milhões ao acertador das seis dezenas sorteadas.

As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas ou no portal das Loterias Caixa. A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 4,50 e deve ser feita apenas por maiores de 18 anos.

O sorteio será realizado no Espaço Caixa Loterias, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Para quem não quer perder tempo nas filas de lotéricas, existe a opção de realizar o jogo pela internet, no site das Loterias Online da Caixa, ou pelo aplicativo Loterias Caixa, disponível para iOS, da Apple. Para quem é titular de conta corrente na Caixa, existe também a possibilidade de fazer apostas pelo internet banking.