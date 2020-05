São apenas seis dezenas que separam você, caro leitor, de uma conta recheada com R$ 100 milhões. Esse é o prêmio que a Mega Sena 2262 promete pagar neste sábado (16) a quem conseguir a façanha de acertar as dezenas sorteadas. A Mega Sena está acumulada há quatorze jogos, além de ter recebido um plus no meio do caminho no concurso de final zero.

O prêmio dá asas para a imaginação. Com R$ 100 milhões na conta é possível comprar nada menos que 400 apartamentos de R$ 250 mil cada, ou quem sabe 151 unidades do veículo elétrico Tesla Model X, importado para o Brasil por aproximadamente R$ 659 mil. Claro que ninguém faria isso, mas dá pra ter uma ideia do tamanho do prêmio.

As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país, mas como a recomendação por causa do coronavírus é ficar em casa, é possível apostar pelo Portal Loterias Online. Clientes com acesso ao Internet Banking da Caixa Econômica Federal podem fazer suas apostas, na Mega-Sena, pelo seu computador pessoal, tablet ou smartphone. Para isso, basta ter conta corrente no banco e ser maior de 18 anos. O serviço funciona das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteios, quando as apostas se encerram às 19h, retornando às 21h para o concurso seguinte.

Para jogar pela internet, no Portal Loterias Online, o apostador precisa ser maior de 18 anos e efetuar um pequeno cadastro. O cliente escolhe seus palpites, insere no carrinho e paga todas as suas apostas de uma só vez, utilizando o cartão de crédito. O valor mínimo da compra no Portal (que pode conter apostas de todas as modalidades disponíveis no site) é de R$ 30 e máximo de R$ 500 por dia.