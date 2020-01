Desde a Mega da Virada, ninguém acertou as seis dezenas da Mega Sena. Ou seja, a loteria que mais distribui dinheiro do Brasil ainda não fez nenhum milionário em 2020. Nesta semana serão realizados três concursos, nas chamada Mega Sena de Verão. No primeiro deles, nesta terça-feira (21), o concurso 2226 pode pagar R$ 32 milhões. Confira o resultado.

Resultado Mega Sena 2226

02, 04, 07, 16, 30 e 38.

Como jogar na Mega Sena?

A Mega-Sena paga milhões para quem acertar os seis números sorteados. É possível ganhar ainda ao acertar 5 ou quatro números, dentre os 60 disponíveis no volante. Para jogar é preciso marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima custa R$ 4,50.