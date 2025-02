Mega-Sena acumula novamente e prêmio chega a R$ 60 milhões

A Mega-Sena continua sem um vencedor do prêmio principal pelo oitavo sorteio consecutivo. O concurso 2.828, realizado na noite desta quinta-feira (13), não teve nenhum felizardo que acertasse as seis dezenas mágicas.

Os números sorteados foram: 15 – 21 – 25 – 55 – 58 – 59.

Com isso, o prêmio acumulou e agora está estimado em impressionantes R$ 60 milhões para o próximo sorteio. Uma bolada que poderia mudar a vida de qualquer morador da capital paranaense!

Mas nem tudo está perdido para os apostadores curitibanos. A quina teve 40 ganhadores, que vão embolsar um prêmio nada desprezível de R$ 90.736,78 cada. Já a quadra premiou 3.864 apostas, com cada uma levando R$ 1.341,86 para casa.

Para quem quiser tentar a sorte no próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) deste sábado (15). Os moradores de Curitiba podem fazer suas fezinhas em qualquer lotérica da cidade ou, para os mais conectados, pela internet, no site oficial da Caixa Econômica Federal.