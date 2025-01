Mega-Sena acumula e promete prêmio milionário para terça-feira

A Mega-Sena, loteria que faz sonhar milhões de brasileiros, acumulou mais uma vez. O sorteio realizado no último sábado (11) não teve ganhadores para as seis dezenas, conforme informado pela Caixa Econômica Federal. Com isso, o próximo concurso, marcado para terça-feira (14), pode fazer um novo milionário, com um prêmio estimado em R$ 34 milhões.

Os números sorteados no fim de semana foram: 11, 17, 19, 26, 49 e 54. Apesar de ninguém ter levado o prêmio principal, 52 apostadores de todo o país acertaram a quina (cinco números) e cada um faturou R$ 34.367,81. Já a quadra (quatro acertos) premiou 4.640 apostas com R$ 867,66 cada.

Para os moradores de Curitiba que desejam tentar a sorte, as apostas podem ser feitas até as 19h de terça-feira nas lotéricas da cidade ou pelo site oficial da Caixa. O sorteio acontecerá às 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo.

A Mega-Sena continua sendo uma das loterias mais populares entre os curitibanos, que sonham em mudar de vida com o prêmio milionário. Será que desta vez o grande vencedor será curitibano? A expectativa cresce a cada concurso acumulado.