Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 60 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.997 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (16). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 60 milhões para o próximo sorteio, que acontece neste sábado (18/04).
Os números sorteados são: 14 – 20 – 32 – 37 – 39 – 42
- 33 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 63.897,88 cada
- 2.920 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.190,33 cada
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (18), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
