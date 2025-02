Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 130 milhões

O concurso 2.832 da Mega-Sena, realizado na noite de sábado (22) no Espaço da Sorte, em São Paulo, não teve ganhadores na faixa principal. Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa para o próximo sorteio, marcado para terça-feira (25), é de impressionantes R$ 130 milhões.

Os números sorteados foram: 02 – 12 – 18 – 21 – 24 – 37

Mesmo sem acertadores dos seis números, a sorte sorriu para alguns apostadores. Na Quina, 238 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 32.222,01 cada. Já a Quadra teve 14.573 vencedores, cada um recebendo R$ 751,76 individualmente.

Quer tentar a sorte? As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio. Os moradores de Curitiba têm duas opções: visitar uma das casas lotéricas credenciadas pela Caixa espalhadas pela cidade ou apostar pela internet, no conforto de casa.

O jogo simples da Mega-Sena, com seis números marcados, custa R$ 5. Quanto mais números você marcar, maiores são as chances de ganhar, mas o valor da aposta também aumenta.