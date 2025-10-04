Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 12 milhões neste sábado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Quem nunca sonhou em ficar milionário da noite para o dia? Pois é, a chance está aí! As seis dezenas do concurso 2.923 da Mega-Sena serão sorteadas neste sábado (04/10), a partir das 20h (horário de Brasília), no tradicional Espaço da Sorte, em São Paulo.

O prêmio principal está acumulado e pode fazer um novo milionário com a bolada de R$ 12 milhões. Nada mal para quem quer mudar de vida, não é mesmo?

Para quem não puder acompanhar presencialmente, o sorteio será divulgado pela Tribuna do Paraná a partir das 20 horas.

Quer tentar a sorte? As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), tanto nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país quanto pela internet.

O valor do jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6. Uma quantia bem acessível para quem sonha em acordar milionário no domingo!