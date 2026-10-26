Mega Sena acumula e bolada sobe para R$ 300 milhões hoje

A Mega Sena 3075 promete, novamente, animar a a imaginação dos apostadores de plantão nesta segunda (26). O prêmio está acumulado em R$ 300 milhões para esta segunda-feira. O prêmio principal acumulou após ninguém acertar as seis dezenas do concurso 3074. O resultado da Mega Sena 3075 você acompanha aqui na Tribuna.

Este sorteio segue a sequência da Mega Semana da Mega Sena, que segue até o dia 30 de outubro. São cinco sorteios consecutivos em um espaço de tempo menor que o tradicional.

Como apostar na Mega Sena e aumentar as chances

As apostas simples com seis números custam R$ 6. Os jogos podem ser feitos em casas lotéricas, pelo portal Loterias Online Caixa, pelo App Loterias Caixa e pelo Internet Banking Caixa.

O apostador pode escolher de 6 a 20 números no volante, optar pela “Surpresinha” (quando o sistema escolhe as dezenas) ou pela “Teimosinha”, concorrendo por até 12 concursos consecutivos. Quem acerta 4 ou 5 números também fátura prêmios.

Outra alternativa para aumentar as probabilidades é o Bolão Caixa. Ele permite apostas em grupo a partir de R$ 18, com cotas mínimas de R$ 7. O bolão permite de 2 a 100 cotas e até 10 apostas por recibo. Na compra de cotas organizadas por casas lotéricas ou pelo portal Loterias Online, é cobrada uma tarifa de serviço de até 35% do valor da cota. As vendas de bolões digitais no dia do sorteio se encerram às 19h30.

Resgate de prêmios

O resgate de prêmios de apostas feitas pelo Internet Banking Caixa deve ser realizado em agências da Caixa, independentemente do valor. É necessária a apresentação de comprovante de identidade com CPF e o recibo da aposta emitido pela plataforma.