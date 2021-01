Nesta quarta-feira os brasileiros tem uma nova chance de se tornar milionários, pois a Mega-Sena concurso 2.332 está acumulada e pode pagar R$ 4 milhões para o apostador que acertar as seis dezenas sozinho. O sorteio acontece hoje (06), a partir das 20h, no espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Você também pode acompanhar a divulgação do resultado aqui na Tribuna do Paraná neste mesmo horário!

As apostas da Mega-Sena podem ser feitas em casas lotéricas Caixa, em todo o Brasil ou pela internet, até as 19h (horário de Brasília). A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

O último sorteio da Mega-Sena aconteceu no sábado (2) e ninguém acertou as seis dezenas (11 – 13 – 16 – 36 – 53 – 57), fazendo com que o valor da premiação seguinte acumulasse. Entretanto, 10 apostadores acertaram a quina e levaram cerca de R$ 50.540; outros 808 acertaram a quadra e vão receber R$ 893.

Como jogar na Mega-Sena pela internet?

Uma opção para evitar filas é realizar o jogo pela internet, no site das Loterias Online da Caixa, ou pelo aplicativo Loterias Caixa, disponível para usuários do sistema operacional iOS, da Apple. Os titulares de conta corrente na Caixa podem também fazer apostas pelo internet banking. O serviço funciona das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteios, quando as apostas se encerram às 19h, retornando às 21h para o concurso seguinte.

