Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 38 milhões nesta terça-feira

A Mega-Sena realiza nesta terça-feira o sorteio do concurso 3028, com prêmio acumulado estimado em R$ 38 milhões. As seis dezenas serão sorteadas a partir das 21h, no horário de Brasília, no Espaço da Sorte, que fica localizado na Avenida Paulista, número 750, na capital paulista.

Os apostadores interessados em concorrer ao prêmio da Mega-Sena podem registrar seus jogos até as 20h, também no horário de Brasília. As apostas estão disponíveis nas casas lotéricas de todo o país e também pela internet, através do portal das Loterias Caixa.

Para participar do sorteio da Mega-Sena, o valor da aposta simples é de R$ 6, com direito à marcação de seis números no volante. Quanto mais números o apostador marcar, maiores são as chances de ganhar, mas o valor da aposta também aumenta proporcionalmente.

O sorteio do concurso 3.028 da Mega-Sena terá transmissão ao vivo aqui pela Tribuna, a partir das 21h, permitindo que os apostadores acompanhem em tempo real o resultado e confiram se foram contemplados com o prêmio acumulado.