O concurso 3091 da Mega-Sena foi realizado nesta quinta-feira (26), direto do Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O prêmio principal desta edição era de R$ 75 milhões. Confira, a seguir, o resultado do sorteio:

Resultado da Mega Sena 3091

– Em instantes

Como funciona a Mega-Sena

A Mega-Sena é a principal modalidade de loteria do Brasil, gerida pela Caixa Econômica Federal, e paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Sena (6 acertos): Leva o prêmio principal do concurso.

Leva o prêmio principal do concurso. Quina (5 acertos): Premiação secundária rateada entre os acertadores.

Premiação secundária rateada entre os acertadores. Quadra (4 acertos): Terceira faixa de premiação, também rateada.