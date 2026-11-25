O concurso 3090 da Mega-Sena foi realizado nesta terça-feira (24), direto do Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O prêmio principal desta edição era de R$ 65,9 milhões. Confira, a seguir, o resultado do sorteio:

Resultado da Mega Sena 3090

14 – 57 – 47 – 10 – 27 – 28

Como funciona a Mega-Sena

A Mega-Sena é a principal modalidade de loteria do Brasil, gerida pela Caixa Econômica Federal, e paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Sena (6 acertos): Leva o prêmio principal do concurso.

Leva o prêmio principal do concurso. Quina (5 acertos): Premiação secundária rateada entre os acertadores.

Premiação secundária rateada entre os acertadores. Quadra (4 acertos): Terceira faixa de premiação, também rateada.

Como jogar e preços das apostas

Para concorrer, o apostador deve marcar de 6 a 20 números no volante. Quem preferir pode deixar que o sistema escolha os números automaticamente (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Aposta simples (6 números): Custa R$ 6,00 .

Custa . Apostas múltiplas (7 a 20 números): O valor aumenta conforme a quantidade de dezenas selecionadas, elevando também as chances de ganhar.

Probabilidades de acerto (Aposta Simples)

6 números (Sena): 1 chance em 50.063.860

1 chance em 50.063.860 5 números (Quina): 1 chance em 154.518

1 chance em 154.518 4 números (Quadra): 1 chance em 2.332

Bolões Oficiais da Caixa

O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Também é possível adquirir cotas de bolões organizados pelas próprias unidades lotéricas (sujeitas a uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota). Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo estipulado pelas regras da Caixa e podem ter de 2 a 100 cotas.

Onde consultar informações oficiais

Para conferir detalhes adicionais, histórico de resultados, regulamentos completos e regras para o resgate de prêmios (que prescrevem em 90 dias após a data do sorteio), acesse o site oficial de Loterias da Caixa.