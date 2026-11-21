A Caixa Econômica Federal realiza neste domingo (22/11), o sorteio do concurso 3089 da Mega-Sena. O prêmio estimado é de R$ 45 milhões para o apostador que acertasse as seis dezenas sorteadas. O evento aconteceu no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo (SP). Confira, a seguir, os números sorteados nesta edição:

Resultado da Mega Sena 3089

– A partir das 11h

Como jogar na Mega-Sena

Para apostar na Mega-Sena, o jogador deve escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. Ganha o prêmio principal quem acertar os 6 números sorteados (Sena). Também são contempladas as apostas que acertarem 5 números (Quina) ou 4 números (Quadra).

Surpresinha: Opção em que o próprio sistema das Loterias Caixa escolhe os números aleatoriamente para o apostador.

Opção em que o próprio sistema das Loterias Caixa escolhe os números aleatoriamente para o apostador. Teimosinha: Permite concorrer com os mesmos números por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos.