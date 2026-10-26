Mega Sena 3075 paga sorteia R$ 300 milhões nesta segunda-feira; veja resultado

A Caixa Econômica Federal realiza nesta segunda-feira (26) o sorteio do concurso 3075 da Mega Sena. Os globos da sorte do Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), começam a girar a partir das 21h (horário de Brasília). O prêmio acumulado está estimado em R$ 300 milhões.

Resultado da Mega Sena 3075

Em instantes!

Guia completo da Mega Sena: saiba como apostar e quais são as chances

Enquanto aguarda a divulgação das dezenas do concurso 3073, confira abaixo os detalhes essenciais sobre a principal loteria do Brasil, com dados oficiais da Caixa Econômica Federal:

Como Jogar

Para participar dos sorteios da Mega Sena, o apostador deve escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. Ganha o prêmio principal quem acertar as 6 dezenas sorteadas (Sena). Além do prêmio máximo, também são contempladas as apostas que acertarem 5 números (Quina) ou 4 números (Quadra).

A Caixa disponibiliza modalidades facilitadoras para os apostadores:

Surpresinha: O próprio sistema da lotérica escolhe os números de forma aleatória.

O próprio sistema da lotérica escolhe os números de forma aleatória. Teimosinha: Permite concorrer com os mesmos números por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos.

Preços das Apostas

O valor cobrado varia conforme a quantidade de números marcados no bilhete:

Aposta mínima (6 números): R$ 6,00

R$ 6,00 7 números: R$ 42,00

R$ 42,00 8 números: R$ 168,00

R$ 168,00 9 números: R$ 504,00

R$ 504,00 10 números: R$ 1.260,00

R$ 1.260,00 15 números: R$ 30.030,00

R$ 30.030,00 Aposta máxima (20 números): R$ 232.560,00

Probabilidades de Acerto

Quanto mais números forem marcados, maiores são as chances de faturar a bolada:

Aposta simples (6 números – R$ 6,00): 1 chance em 50.063.860 (Sena), 1 em 154.518 (Quina) e 1 em 2.332 (Quadra).

1 chance em 50.063.860 (Sena), 1 em 154.518 (Quina) e 1 em 2.332 (Quadra). Aposta de 7 números: 1 em 7.151.980 (Sena).

1 em 7.151.980 (Sena). Aposta de 10 números: 1 em 238.399 (Sena).

1 em 238.399 (Sena). Aposta de 20 números: 1 em 1.292 (Sena).

Como funcionam os Bolões

O Bolão das Loterias Caixa é uma alternativa acessível para jogar em grupo e aumentar as probabilidades de ganhar:

Preço mínimo: R$ 18,00 por bolão, com cotas custando a partir de R$ 7,00 cada.

R$ 18,00 por bolão, com cotas custando a partir de R$ 7,00 cada. Cotas: Mínimo de 2 e máximo de 100 cotas por jogo.

Mínimo de 2 e máximo de 100 cotas por jogo. É possível montar o próprio grupo ou adquirir cotas de bolões organizados pelas próprias unidades lotéricas (com taxa de serviço adicional de até 35%) ou via Portal Loterias Online da Caixa.