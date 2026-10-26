Mega Sena 3075 paga sorteia R$ 300 milhões nesta segunda-feira; veja resultado

A Caixa Econômica Federal realiza nesta segunda-feira (26) o sorteio do concurso 3075 da Mega Sena. Os globos da sorte do Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), começam a girar a partir das 21h (horário de Brasília). O prêmio acumulado está estimado em R$ 300 milhões.
Resultado da Mega Sena 3075
Em instantes!
Guia completo da Mega Sena: saiba como apostar e quais são as chances
Enquanto aguarda a divulgação das dezenas do concurso 3073, confira abaixo os detalhes essenciais sobre a principal loteria do Brasil, com dados oficiais da Caixa Econômica Federal:
Como Jogar
Para participar dos sorteios da Mega Sena, o apostador deve escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. Ganha o prêmio principal quem acertar as 6 dezenas sorteadas (Sena). Além do prêmio máximo, também são contempladas as apostas que acertarem 5 números (Quina) ou 4 números (Quadra).
A Caixa disponibiliza modalidades facilitadoras para os apostadores:
- Surpresinha: O próprio sistema da lotérica escolhe os números de forma aleatória.
- Teimosinha: Permite concorrer com os mesmos números por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos.
Preços das Apostas
O valor cobrado varia conforme a quantidade de números marcados no bilhete:
- Aposta mínima (6 números): R$ 6,00
- 7 números: R$ 42,00
- 8 números: R$ 168,00
- 9 números: R$ 504,00
- 10 números: R$ 1.260,00
- 15 números: R$ 30.030,00
- Aposta máxima (20 números): R$ 232.560,00
Probabilidades de Acerto
Quanto mais números forem marcados, maiores são as chances de faturar a bolada:
- Aposta simples (6 números – R$ 6,00): 1 chance em 50.063.860 (Sena), 1 em 154.518 (Quina) e 1 em 2.332 (Quadra).
- Aposta de 7 números: 1 em 7.151.980 (Sena).
- Aposta de 10 números: 1 em 238.399 (Sena).
- Aposta de 20 números: 1 em 1.292 (Sena).
Como funcionam os Bolões
O Bolão das Loterias Caixa é uma alternativa acessível para jogar em grupo e aumentar as probabilidades de ganhar:
- Preço mínimo: R$ 18,00 por bolão, com cotas custando a partir de R$ 7,00 cada.
- Cotas: Mínimo de 2 e máximo de 100 cotas por jogo.
- É possível montar o próprio grupo ou adquirir cotas de bolões organizados pelas próprias unidades lotéricas (com taxa de serviço adicional de até 35%) ou via Portal Loterias Online da Caixa.