Mega-Sena 3071: prêmio acumulado chega a R$ 170 milhões

A Caixa Economica Federal realiza na manhã deste domingo (18), a partir das 11h, o sorteio do concurso 3071 da Mega-Sena. Os globos da sorte ficam no Espaço Loterias, quem São Paulo, e vão “sacudir” as 60 bolinhas da Mega. O prêmio está acumulado em R$ 170 milhões e quem marcar seis dezenas leva esta bolada.

Resultado da Mega Sena 3071

– A partir das 11h

Como jogar na Mega-Sena

Para apostar na Mega-Sena, o jogador deve escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. Ganha o prêmio principal quem acertar os 6 números sorteados (Sena). Também são contempladas as apostas que acertarem 5 números (Quina) ou 4 números (Quadra).

Surpresinha: Opção em que o próprio sistema das Loterias Caixa escolhe os números aleatoriamente para o apostador.

Opção em que o próprio sistema das Loterias Caixa escolhe os números aleatoriamente para o apostador. Teimosinha: Permite concorrer com os mesmos números por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos.