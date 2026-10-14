Mega-Sena 3070: confira o resultado do sorteio desta quarta-feira (14)

O concurso 3070 da Mega-Sena acontece nesta quarta-feira (14), a partir das 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). O prêmio acumulado estimado é de R$ 150 milhões.
Resultado da Mega Sena 3070
O resutlado será divulgado a partir das 21 horas.
Guia Completo da Mega-Sena
Confira abaixo os principais detalhes sobre como funciona uma das loterias mais populares do país.
Como jogar na Mega-Sena
Para apostar na Mega-Sena, o jogador deve escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. Ganha o prêmio principal quem acertar os 6 números sorteados (Sena). Também são contempladas as apostas que acertarem 5 números (Quina) ou 4 números (Quadra).
- Surpresinha: Opção em que o próprio sistema das Loterias Caixa escolhe os números aleatoriamente para o apostador.
- Teimosinha: Permite concorrer com os mesmos números por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos.
Preços das Apostas e Probabilidades
A aposta simples, contendo 6 números, tem o custo básico de R$ 6,00. Quem optar por assinalar mais dezenas amplia significativamente as chances de vitória, embora o valor do bilhete aumente proporcionalmente:
|Quantidade de Números
|Valor da Aposta
|Chance de Acerto (Sena)
|Chance de Acerto (Quina)
|Chance de Acerto (Quadra)
|6 números
|R$ 6,00
|1 em 50.063.860
|1 em 154.518
|1 em 2.332
|7 números
|R$ 42,00
|1 em 7.151.980
|1 em 44.981
|1 em 1.038
|8 números
|R$ 168,00
|1 em 1.787.995
|1 em 17.192
|1 em 539
|9 números
|R$ 504,00
|1 em 595.998
|1 em 7.791
|1 em 312
|10 números
|R$ 1.260,00
|1 em 238.399
|1 em 3.973
|1 em 195
|20 números
|R$ 232.560,00
|1 em 1.292
|1 em 81
|1 em 13
(Dados oficiais Loterias CAIXA)
Bolão da Mega-Sena
O Bolão é a modalidade ideal para apostar em grupo e aumentar as probabilidades sem despender valores elevados.
- Valor mínimo: Os bolões da Mega-Sena têm preço mínimo de R$ 18,00, sendo que cada cota individual não pode custar menos que R$ 7,00.
- Número de cotas: Varia de 2 a 100 cotas, a depender da quantidade de números assinalados no jogo.
- Tarifa de serviço: Bolões organizados pelas casas lotéricas ou pelo portal Loterias Online podem ter uma taxa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.
Resgate de Prêmios e Prazos
Os prêmios das Loterias Caixa prescrevem em 90 dias corridos após a data do sorteio. Caso o ganhador não se apresente dentro desse prazo, o montante total é repassado ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).