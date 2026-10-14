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Mega-Sena 3070: confira o resultado do sorteio desta quarta-feira (14)

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná
- Atualizado: 14/10/26 19h30
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Mega-Sena. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Mega-Sena. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil.

O concurso 3070 da Mega-Sena acontece nesta quarta-feira (14), a partir das 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). O prêmio acumulado estimado é de R$ 150 milhões.

Resultado da Mega Sena 3070

O resutlado será divulgado a partir das 21 horas.

Guia Completo da Mega-Sena

Confira abaixo os principais detalhes sobre como funciona uma das loterias mais populares do país.

Como jogar na Mega-Sena

Para apostar na Mega-Sena, o jogador deve escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. Ganha o prêmio principal quem acertar os 6 números sorteados (Sena). Também são contempladas as apostas que acertarem 5 números (Quina) ou 4 números (Quadra).

  • Surpresinha: Opção em que o próprio sistema das Loterias Caixa escolhe os números aleatoriamente para o apostador.
  • Teimosinha: Permite concorrer com os mesmos números por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos.

Preços das Apostas e Probabilidades

A aposta simples, contendo 6 números, tem o custo básico de R$ 6,00. Quem optar por assinalar mais dezenas amplia significativamente as chances de vitória, embora o valor do bilhete aumente proporcionalmente:

Quantidade de NúmerosValor da ApostaChance de Acerto (Sena)Chance de Acerto (Quina)Chance de Acerto (Quadra)
6 númerosR$ 6,001 em 50.063.8601 em 154.5181 em 2.332
7 númerosR$ 42,001 em 7.151.9801 em 44.9811 em 1.038
8 númerosR$ 168,001 em 1.787.9951 em 17.1921 em 539
9 númerosR$ 504,001 em 595.9981 em 7.7911 em 312
10 númerosR$ 1.260,001 em 238.3991 em 3.9731 em 195
20 númerosR$ 232.560,001 em 1.2921 em 811 em 13

(Dados oficiais Loterias CAIXA)

Bolão da Mega-Sena

O Bolão é a modalidade ideal para apostar em grupo e aumentar as probabilidades sem despender valores elevados.

  • Valor mínimo: Os bolões da Mega-Sena têm preço mínimo de R$ 18,00, sendo que cada cota individual não pode custar menos que R$ 7,00.
  • Número de cotas: Varia de 2 a 100 cotas, a depender da quantidade de números assinalados no jogo.
  • Tarifa de serviço: Bolões organizados pelas casas lotéricas ou pelo portal Loterias Online podem ter uma taxa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Resgate de Prêmios e Prazos

Os prêmios das Loterias Caixa prescrevem em 90 dias corridos após a data do sorteio. Caso o ganhador não se apresente dentro desse prazo, o montante total é repassado ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

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