Mega-Sena 3069: confira o resultado do sorteio deste domingo (11)

A Caixa Econômica Federal realiza, neste domingo (11), o sorteio do concurso 3069 da Mega-Sena. As seis dezenas milionárias serão apuradas diretamente do Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), a partir das 11h.

Os apostadores de todo o Brasil aguardam com expectativa a revelação dos números que podem transformar um novo felizardo no mais novo milionário do país. O prêmio estimado é de R$ 112 milhões.

Resultado da Mega Sena 3069

Atenção: O Resultado Mega-Sena 3069 será apresentado nesta matéria assim que o sorteio for realizado pela Caixa Econômica Federal, a partir das 11h deste domingo. Atualize a página após o horário informado para conferir as dezenas sorteadas e o rateio completo dos prêmios.

Guia Completo da Mega-Sena

Enquanto aguarda a divulgação oficial do sorteio do concurso 3069, confira abaixo os principais detalhes sobre como funciona uma das loterias mais populares do país.

Como jogar na Mega-Sena

Para apostar na Mega-Sena, o jogador deve escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. Ganha o prêmio principal quem acertar os 6 números sorteados (Sena). Também são contempladas as apostas que acertarem 5 números (Quina) ou 4 números (Quadra).

Surpresinha: Opção em que o próprio sistema das Loterias Caixa escolhe os números aleatoriamente para o apostador.

Opção em que o próprio sistema das Loterias Caixa escolhe os números aleatoriamente para o apostador. Teimosinha: Permite concorrer com os mesmos números por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos.

Preços das Apostas e Probabilidades

A aposta simples, contendo 6 números, tem o custo básico de R$ 6,00. Quem optar por assinalar mais dezenas amplia significativamente as chances de vitória, embora o valor do bilhete aumente proporcionalmente:

Quantidade de Números Valor da Aposta Chance de Acerto (Sena) Chance de Acerto (Quina) Chance de Acerto (Quadra) 6 números R$ 6,00 1 em 50.063.860 1 em 154.518 1 em 2.332 7 números R$ 42,00 1 em 7.151.980 1 em 44.981 1 em 1.038 8 números R$ 168,00 1 em 1.787.995 1 em 17.192 1 em 539 9 números R$ 504,00 1 em 595.998 1 em 7.791 1 em 312 10 números R$ 1.260,00 1 em 238.399 1 em 3.973 1 em 195 20 números R$ 232.560,00 1 em 1.292 1 em 81 1 em 13

(Dados oficiais Loterias CAIXA)

Bolão da Mega-Sena

O Bolão é a modalidade ideal para apostar em grupo e aumentar as probabilidades sem despender valores elevados.

Valor mínimo: Os bolões da Mega-Sena têm preço mínimo de R$ 18,00 , sendo que cada cota individual não pode custar menos que R$ 7,00 .

Os bolões da Mega-Sena têm preço mínimo de , sendo que cada cota individual não pode custar menos que . Número de cotas: Varia de 2 a 100 cotas, a depender da quantidade de números assinalados no jogo.

Varia de 2 a 100 cotas, a depender da quantidade de números assinalados no jogo. Tarifa de serviço: Bolões organizados pelas casas lotéricas ou pelo portal Loterias Online podem ter uma taxa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Resgate de Prêmios e Prazos

Os prêmios das Loterias Caixa prescrevem em 90 dias corridos após a data do sorteio. Caso o ganhador não se apresente dentro desse prazo, o montante total é repassado ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).