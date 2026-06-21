Mega-sena 3021 paga quase R$ 40 milhões a aposta única; apostas do Paraná também foram premiadas

Finalmente, saiu o prêmio acumulado da Mega-Sena. Em sorteio realizado neste sábado (2), no Espaço Loterias, em São Paulo, os seis números do concurso 3021 da Mega premiaram uma única aposta, que vai levar o prêmio de R$ 39.427.096,38. O sortudo fez o seu jogo na Rancho da Sorte Loterias, em Nova Iguaçu, estado do Rio de Janeiro.

Os números sorteados foram: 16, 19, 22, 24, 46 e 58.

No Paraná, também tivemos vencedores, mas apenas na faixa dos 5 pontos. Uma aposta feita na Loterias Princesa dos Campos II, em Ponta Grossa, e outra feita pela internet na cidade de Colorado vão receber R$ 30.910,50 cada.

O próximo sorteio da Mega-Sena será no dia 23 de junho, terça-feira, com prêmio inicial de R$ 3,5 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, tanto nas lotéricas físicas quanto pelos canais eletrônicos da Caixa (internet banking, portal Loterias ou app).