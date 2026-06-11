Mega-Sena 3017: confira resultado do sorteio desta quinta-feira

Nesta quinta-feira (11/06), a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do concurso 3017 da Mega-Sena, que traz um prêmio estimado em impressionantes R$ 8 milhões na faixa principal.

Resultado da Mega Sena 3017: a partir das 21 horas.

Tudo o que você precisa saber sobre a Mega-Sena

Se você está aproveitando o prazo estendido para registrar seus palpites, vale a pena relembrar o funcionamento, as regras e as probabilidades da principal modalidade lotérica das Loterias Caixa.

Como jogar?

Para jogar na Mega-Sena, o apostador deve marcar de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis no volante comercializado. É possível deixar que o próprio sistema da Caixa escolha os números aleatoriamente através da opção “Surpresinha”, ou concorrer com o mesmo jogo por 2, 4 ou até 12 concursos consecutivos por meio da “Teimosinha”.

As apostas podem ser registradas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer casa lotérica credenciada pelo país, além dos canais digitais — como o portal oficial Loterias CAIXA e o aplicativo oficial para smartphones.

Preços das Apostas

O valor cobrado varia diretamente conforme a quantidade de dezenas selecionadas em um único bilhete. Quanto mais números você marcar, maiores se tornam as chances de cravar o prêmio principal, porém o valor da aposta cresce proporcionalmente:

Aposta simples (6 números): R$ 6,00

R$ 6,00 7 números: R$ 42,00

R$ 42,00 8 números: R$ 168,00

R$ 168,00 9 números: R$ 504,00

R$ 504,00 Nota: É permitido marcar o limite de até 20 dezenas, cujo valor máximo da aposta chega a R$ 232.560,00.

Probabilidades de Ganhar

As chances de acertar a combinação perfeita de seis dezenas mudam radicalmente de acordo com o tipo de aposta efetuada:

Com 6 números (R$ 6,00): A chance de acertar a Sena é de 1 em 50.063.860 . A chance de fazer a Quina é de 1 em 154.518 e a Quadra é de 1 em 2.332.

A chance de acertar a Sena é de . A chance de fazer a Quina é de 1 em 154.518 e a Quadra é de 1 em 2.332. Com 7 números (R$ 42,00): A probabilidade para a Sena passa a ser de 1 em 7.151.980 .

A probabilidade para a Sena passa a ser de . Com 10 números (R$ 1.260,00): A chance salta para 1 em 238.399.

Bolão Caixa

Para os apostadores que desejam aumentar as probabilidades de vitória sem gastar fortunas sozinhos, o Bolão Caixa é a alternativa ideal. Trata-se do mecanismo de apostas em grupo oficializado pelo sistema.

Na Mega-Sena, os bolões possuem preço mínimo de entrada de R$ 18,00, sendo que cada cota individual não pode custar menos que R$ 7,00. É possível adquirir cotas organizadas pelas próprias lotéricas (sujeito a uma tarifa de serviço de até 35%) ou montar o grupo diretamente com amigos e familiares no balcão de atendimento.