Mega-Sena 2990 tem premiação acumulada em R$ 40 milhões

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A Caixa sorteia nesta sexta-feira (28/03) o concurso 2990 da Mega-Sena. O prêmio está estimado em R$ 40 milhões para quem acertar as seis dezenas sorteadas. Também serão pagos prêmios para cinco e quatro acertos. O sorteio acontece a partir das 21h no Espaço Loterias da Caixa.

Qual é o resultado Mega Sena de hoje (concurso 2990)

06 – 14 – 18 – 29 – 30 – 44

A aposta na Mega-Sena custa R$ 6 para um jogo simples de seis dezenas. Se você não teve sorte neste sábado, pode tentar novamente na terça-feira ou na quinta-feira da próxima semana. A Mega-Sena é o jogo de loteria mais famoso e com os maiores prêmios do Brasil. Criada em 1996, ela oferece aos apostadores a chance de ganhar milhões de reais com apenas uma aposta.