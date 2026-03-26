Mega-Sena 2989 tem premiação acumulada em R$ 17 milhões

Tribuna do Paraná
Redação / Tribuna do Paraná
26/03/26 21h03
A Caixa sorteia nesta quinta-feira (26/03) o concurso 2989 da Mega-Sena. O prêmio está estimado em R$ 17 milhões para quem acertar as seis dezenas sorteadas. Também serão pagos prêmios para cinco e quatro acertos. O sorteio acontece a partir das 21h no Espaço Loterias da Caixa.

Qual é o resultado Mega Sena de hoje (concurso 2989)

06 – 14 – 28 – 31 -56 – 59

A aposta na Mega-Sena custa R$ 6 para um jogo simples de seis dezenas. Se você não teve sorte nesta quinta, pode tentar novamente no sábado ou na terça-feira da próxima semana. A Mega-Sena é o jogo de loteria mais famoso e com os maiores prêmios do Brasil. Criada em 1996, ela oferece aos apostadores a chance de ganhar milhões de reais com apenas uma aposta.

