Mega-Sena 2840 premia duas apostas com 5 acertos no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um morador de Curitiba e outro de Maringá chegaram muito perto de levar a bolada principal do concurso 2840 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado, no Espaço Loterias da Caixa. As duas apostas cravaram cinco dos seis números sorteados e vão levar o prêmio de R$ 40.759,74 cada. Os jogos foram feitos pelo Internet Banking na capital e na Lotérica Dacca, em Maringá.

Os números sorteados foram 01, 33, 39, 49, 57 e 60. Um bolão de 100 cotas de Belo Horizonte foi o vencedor, num prêmio total de R$ 21.465.552,00.

O próximo sorteio será o concurso 2841, na terça-feira, dia 18, com prêmio estimado de R$ 3 milhões. As apostas para a Mega custam R$ 5.