Mega-Sena 2826: uma aposta de Curitiba e outras três do PR “raspam” bolada

Quatro apostas feitas no Paraná “rasparam” o prêmio milionário do sorteio do concurso 2826 da Mega Sena, ocorrido neste sábado no Espaço Loterias da Caixa. Os números sorteados foram 06, 10, 20, 54, 58 e 60. Ninguém acertou todos os números, mas 63 apostas cravaram as cinco dezenas e vão levar para casa R$ 58.626,58.

Em Curitiba, uma aposta feita na Lotérica Mocelin, que fica no bairro Capão da Imbuia, é a vencedora da Quina da Mega. Além dela, apostas feitas em Arapongas (Lotérica Mega Sorte), Londrina (Lotérica São Paulo) e Marechal Cândido Rondon (Lotéica Muller) também levaram quase R$ 60 mil com cinco acertos.

Como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio fica acumulado em R$ 45 milhões para o sorteio que vai acontecer na próxima terça-feira (11). É o concurso 2827 da Mega-Sena, que você acompanha o resultado aqui na Tribuna.