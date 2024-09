Mega Sena 2779 milionária premia aposta da Grande Curitiba; Resultado!

Um apostador de Araucária, na região metropolitana de Curitiba (RMC), acertou cinco dos seis números sorteados pela Mega Sena 2779 milionária, na noite desta quinta-feira (26). Por ter feito a quina da Mega Sena, o apostador de Araucária vai embolsar o prêmio de R$ 228 mil. Nada mal, hein?

Resultado Mega Sena 2779 milionária: 14, 19, 32, 44, 51 e 54

O prêmio estava acumulado em R$ 14 milhões e, como ninguém acertou as dezenas da sorte, saltou para R$ 32 milhões para este sábado (28).

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio ARAUCARIA/PR IBC – INTERNET BANKING CAIXA 8 Não Simples 1 R$228.408,63

Como jogar na Mega Sena?

Na Mega-Sena o apostador deve marcar de 6 a 20 números do volante, pode​ndo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta simples, com 6 números, custa R$ 5.

