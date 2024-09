Mega Sena 2778 milionária premia aposta feita em bairro de Curitiba

Uma aposta de Curitiba acertou a quina da Mega-Sena 2778 milionária, sorteada na noite de terça-feira (24), em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio para o próximo sorteio acumulou em R$ 14 milhões.

Resultado Mega Sena 2778: 20 – 33 – 34 – 40 – 43 – 57.

O bilhete curitibano feito na Bonanza Loterias, no bairro Orleans, ganhou um prêmio de R$ 89.854,85 por ter acertado cinco dos seis números acima.

Outras duas apostas feitas no Paraná também acertaram cinco dezenas ( Boa Esperança e Astorga). O próximo sorteio da Mega será na quinta-feira (26), com prêmio de R$ 14 milhões.

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR BONANZA LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$89.854,85

Como jogar na Mega Sena?

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal, no dia do sorteio. A pessoa escolhe de seis a 20 números.

Para a aposta simples, com seis dezenas, o valor é R$ 5. Se quiser colocar um número a mais para aumentar as chances de acerto, o preço do jogo sobe para R$ 35.

