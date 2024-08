Mega Sena 2758 milionária premia bolão da grande Curitiba

Três apostadores do Paraná ficaram a uma dezena de distância de um prêmio gigante sorteado pela Mega Sena 2758 milionária, na noite desta terça-feira (06). Nenhum apostador cravou as seis dezenas, mas as apostas do Paraná garantiram um prêmio com a quina, ou seja, acertando cinco das seis dezenas sorteadas.

Resultado Mega Sena 2758 milionária: 19, 35, 36, 37, 41 e 60

Foram três apostas no Paraná, sendo uma delas um bolão de Araucária, na região metropolitana de Curitiba. O grupo com seis apostadores garantiu um prêmio de R$ 69 mil ao acertar cinco das seis dezenas sorteadas.

Como ninguém cravou as seis dezenas, o prêmio para esta quinta-feira (07) saltou para R$ 16 milhões. Veja abaixo o detalhamento das outras apostas paranaenses que conquistaram um prêmio com a Mega Sena 2758 milionária:

Cidade Loteria Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio ARAUCARIA/PR LOTERIAS ARAUCARIA 3 6 Não Bolão 6 R$69.018,96 CASCAVEL/PR LOTERICA CARLOS GOMES 8 Não Bolão 9 R$207.056,88 FOZ DO IGUACU/PR IBC – INTERNET BANKING CAIXA 6 Não Simples 1 R$69.018,98

Como jogar na Mega Sena?

Na Mega-Sena o apostador deve marcar de 6 a 20 números do volante, pode​ndo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 5,00.

