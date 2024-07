Mega Sena 2749 milionária premia aposta de Colombo, na grande Curitiba

Uma aposta de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba acertou cinco dos seis números sorteados pela Mega Sena 2749 milionária, sorteada na terça-feira (16). Ninguém cravou 100% e o prêmio acumulou em R$ 39 milhões para quinta-feira (18).

Resultado Mega Sena 2749 milionária: 08, 25, 27, 38, 43 e 44

Segundo a Caixa Econômica Federal, a aposta paranaense que quase acertou foi feita na Loterias Colombo. O apostador (a) fez um bilhete simples e vai levar para casa R$58.239,89. Outras 42 apostas no Brasil bateram na trave. O próximo concurso será nesta quinta-feira (18 de julho).

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio COLOMBO/PR LOTERIAS COLOMBO LTDA 6 Não Simples 1 R$58.239,89

Como jogar na Mega?

Para participar do sorteio, a pessoa precisa fazer uma aposta de seis a 20 números nas lotéricas credenciais pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. até 19h do dia do sorteio. A aposta mínima custa R$ 5, e tem direito de escolher seis dezenas de 1 a 60. Se quiser colocar um número a mais para aumentar as chances de acerto, o preço do jogo sobe para R$ 35.

