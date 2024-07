Uma aposta de Curitiba e outra de Pinhais, na região metropolitana da capital, ficaram no quase no sorteio do concurso 2748 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado (13), em São Paulo. Nenhuma aposta cravou as seis dezenas, e o prêmio para o próximo sorteio acumulou em R$ 21 milhões.

Resultado Mega-Sena 2748:

19, 32, 43, 46, 50, 52



Segundo a Caixa Econômica Federal, as apostas que bateram no quase estão entre as 41 que fizeram cinco de seis acertos, em todo o Brasil. Estas apostas do Paraná foram simples e realizadas em lotéricas. A de Curitiba, com sete números, vai receber a bolada de R$161.025,56. Já a de Pinhais, com seis números, terá como prêmio a quantia de R$ 80.512,78.

O próximo sorteio da Mega-Sena será na terça-feira (16).

Como jogar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.

No jogo, a pessoa faz a aposta de seis a 20 números, sendo que a custo mínimo é de R$ 5, com direito de escolher seis dezenas de 1 a 60.

Cidade Unidade Lotérica Razão Social Quantidade de números apostados

Canal de vendas

Teimosinha Tipo de Aposta

Cotas Prêmio CURITIBA/PR

SANTA QUITERIA LOTERIAS

LOTERIAS SANTA QUITERIA LTDA

7 Fisico Não Simples 1 R$161.025,56



PINHAIS/PR LOTERIAS MARIA ANTONIETA LOTERIAS MARIA ANTONIETA LTDA ME 6 Fisico Não Simples 1 R$80.512,78

Vai encarar?? Vai encarar? Chácara pertinho de Curitiba proporciona esporte radical! Só R$ 0,75? Como pagar menos EstaR em Curitiba? Dica pode salvar seu orçamento! Transporte Parque Vila Velha recebe visita de animal “com alto risco de extinção”