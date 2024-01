Uma aposta de Curitiba e outras duas do Paraná faturaram prêmio com a Mega Sena 2680 milionária, sorteada na noite desta quinta-feira (25). As apostas de Curitiba e região faturaram uma grana após terem acertado cindo dos seis números sorteados pela Mega Sena 2680. O prêmio máximo não saiu e acumulou para R$ 65 milhões para este sábado (27).

Resultado Mega Sena 2680 milionária: 03, 11, 42, 45, 46 e 57.

Por terem acertado cinco dos seis números mágicos da Mega Sena 2680 milionária, cada uma das três apostas do Paraná ganharam um “prêmio de consolação” de R$ 49,6 mil. Nada mal, hein?

A aposta de Curitiba, simples com seis números, foi realizada por meio do internet banking. As outras duas, de Arapongas e Araucária, na RMC, foram feitas por meio de canal eletrônico. Veja abaixo o detalhamento.

Cidade Loteria Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio ARAPONGAS/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$49.683,45 ARAUCARIA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$49.683,45 CURITIBA/PR IBC – INTERNET BANKING CAIXA 6 Não Simples 1 R$49.683,45

Como jogar na Mega Sena?

Na Mega-Sena é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de a​postas. Para jogar o apostador deve marcar de 6 a 20 números do volante, pode​ndo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha). A apostas simples custa R$ 5.

