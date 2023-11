faltou pouco, muito pouco para que um apostador de Curitiba levasse os R$ 30 milhões da Mega-Sena concurso 2655 sorteada neste sábado (11). Feita na Casa Lotérica Mateus Leme, a aposta cravou cinco dos seis números sorteados, levando pra casa a “boladinha” de R$ 57.391,95. Melhor isso do que nada.

Os números sorteados no concurso 2655 da Mega-Sena foram: 10, 23, 30, 31, 49 e 56. Com quatro acertos foram 3909 apostas, cada uma com prêmio de R$ 1.195,53.

Apenas mais uma aposta do Paraná chegou perto do prêmio máxima. Um apostador da cidade de Cerro Azul foi até a lotérica de mesmo nome e marcou também 5 acertos. No próximo sorteio, que será realizado na terça-feira, o prêmio da Mega-Sena 2656 salta para R$ 37 milhões.

As apostas da Mega-Sena custam R$ 5 e podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, seja nas casas lotéricas, seja pela internet.

