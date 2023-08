Nenhum apostados acertou os seis números sorteados pela Mega Sena 2624 milionária, sorteada na noite desta quinta-feira (25), em São Paulo. Mas uma apostador do Paraná está rindo à toa, com o prêmio da quina no bolso. Como acumulou, o a bolada para o sábado (26) saltou para R$ 30 milhões.

Resultado da Mega Sena 2624: 05, 31, 37, 47, 52 e 58.

Segundo a Caixa Econômica Federal, responsável pelo sorteio da Mega Sena, a aposta que faturou prêmio ao acertar cinco das seis dezenas sorteadas pela Mega Sena é de Maringá, noroeste do Paraná. O prêmio é de R$ 101 mil e a aposta foi feita na lotérica Milhões da Sorte.

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio MARINGA/PR LOTERICA MILHOES DA SORTE 6 Não Simples 1 R$101.127,88

Como jogar na Mega Sena?

Na Mega-Sena o jogador ganha prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para jogar basta marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta simples, com seis números, custa R$ 5.

Chama a Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui!

Você já viu essas??

SAI DA FRENTE!! Churrascaria de Curitiba é invidadida por carro; Entregador escapa por um triz Saúde, bicho!! Faustão é diagnosticado com grave doença e precisa de transplante PERIGO?? Alimento comum na mesa do brasileiro tem lote com risco de INTOXICAÇÃO!