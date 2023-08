Mega Sena 2622 milionária paga prêmio para apostas de Curitiba

Duas apostas de Curitiba ficaram na trave na Mega Sena 2622 milionária, sorteada na noite deste sábado, em São Paulo. As duas apostas de Curitiba foram simples e garantiram um prêmio de R$ 74 mil cada uma. O prêmio principal, de R$ 4,6 milhões, saiu para um bolão de São Francisco do Conde, na Bahia.

Resultado da Mega Sena 2622: 09, 19, 22, 24, 50 e 60.

As duas apostas de Curitiba acertaram a quina da Mega Sena, ou sena, cinco dois seis números sorteados pela Mega Sena 2622. As apostas foram feitas nas Loterias Tupi, no Portão, e na Sorte Real Loterias, no Bom Retiro. Cada uma das apostas garantiram um prêmio de consolação de R$ 74 mil cada uma por terem ficado na quina da Mega Sena.

O próximo sorteio da Mega Sena será nesta terça-feira (22) e o prêmio é de R$ 3 milhões para quem acertar as seis dezenas da sorte. Aliás, você ja ficou sabendo da novidade nos sorteios da Mega Sena?

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR LOTERIAS TUPI 6 Não Simples 1 R$74.175,48 CURITIBA/PR SORTE REAL LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$74.175,48

Como jogar na Mega Sena?

Na Mega-Sena o jogador ganha prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para jogar basta marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta simples, com seis números, custa R$ 5.

