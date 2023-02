Neste sábado, a Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 135 milhões para quem acertar os seis números que serão sorteados a partir das 20h, no Espaço Loterias da Caixa. O concurso 2561 da Mega está acumulado e pode fazer um ou mais brasileiros milionários, com o maior prêmio do ano na loteria dos milhões.

Quem quiser fazer parte do sorteio tem até as 19h deste sábado (04) para confirmar sua aposta. O jogo deve ser feito ou em uma das Casas Lotéricas espalhadas por todo o Brasil, ou ainda de forma online. Para clientes da Caixa é possível apostar diretamente no Internet Banking. Para os demais apostadores, é possível jogar pelo Portal Loterias Online, mediante cadastro.

A aposta mínima da Mega custa R$ 4,50 e o apostador escolhe seis dezenas entre as 60 disponíveis no volante. A probabilidade de acerto é de 1 em cerca de 50 milhões.

Um homem, porém, conseguiu a sorte de levar R$ 350 mil em um prêmio da Mega-Sena. Porém, em caso ainda sob investigação da Polícia Civil do Paraná, ele não teve chance de gastar o dinheiro. Seu corpo foi encontrado em um quarto de hotel de Curitiba ao lado do bilhete premiado. Leia mais sobre esta história!