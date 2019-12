O Ministério da Educação trocou o titular do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Em edição extra do Diário Oficial da União que circulou na segunda-feira, 23, o governo exonerou o presidente da FNDE, Rodrigo Sérgio Dias, do cargo e nomeou para a função Karine Silva dos Santos.

Em nota, o Ministério da Educação informou que a escolha do nome da nova presidente do FNDE se deu pelo perfil técnico.

Segundo o MEC, Karine é servidora pública concursada do próprio FNDE e já atuou em diversos cargos de chefia importantes no órgão, desde 2009, como, por exemplo, na coordenação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

Nos últimos seis meses, Karine estava à frente da Diretoria de Ações Educacionais (Dirae).

Também estão deixando os cargos, segundo informou o MEC, o chefe de gabinete do FNDE, Guilherme Arthur Botelho Victorio Cerioni; e o diretor financeiro Gilvan Silva Batista.