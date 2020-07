O Ministério da Educação (MEC) anunciou na tarde desta quarta-feira (8) que o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será aplicado nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021. As provas precisaram ser adiadas por causa da pandemia do novo coronavírus. O evento que divulgou a nova data aconteceu em Brasília e contou com a presença do secretário executivo da pasta, Paulo Vogel, e o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Alexandre Lopes.

De acordo com levantamento feito pelo Inep, para 49,7% dos estudantes, o Enem impresso deveria ser aplicado nos dias 2 e 9 de maio de 2021 e a versão digital em 16 e 23 de maio. As provas estavam originalmente marcadas para acontecer em novembro deste ano.

