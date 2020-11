Acertando as contas

A Receita Federal abre, nesta segunda-feira (23), consulta ao lote residual do Imposto de Renda. São cerca de 200 mil contribuintes que tinham caído na malha fina, mas que acertaram as contas com o leão e devem receber seus valores.

A lista será revelada às 10h, na página da Receita Federal, pelo atendimento virtual ou pelo telefone 146.

Serão beneficiados 198.967 contribuintes, que receberão R$ 399 milhões. Desse total, R$ 143,88 milhões serão pagos a 45.394 pessoas com 60 anos ou mais, contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou doença grave e contribuintes cuja principal fonte de renda seja o magistério.

A restituição será depositada na conta informada pelo contribuinte na declaração. Quem não tiver informado a conta ou tiver informado o número errado deverá ir a qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para os telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos). Nesse caso, basta agendar o crédito em conta corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer banco.