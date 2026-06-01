Lula mantém vantagem em novas simulações de 1º e 2º turno

O instituto Real Time Big Data divulgou nesta segunda-feira (1º) uma nova pesquisa de intenções de voto para presidente da República nas eleições de 2026. O levantamento foi divulgado inicialmente pela CNN Brasil.
O levantamento indica vantagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tanto no primeiro turno quanto em uma eventual disputa de segundo turno pela Presidência da República contra o senador Flávio Bolsonaro (PL). O petista registra 45% das intenções de voto, enquanto o parlamentar aparece com 40%.
Nas simulações contra Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo), o presidente aparece em situação de empate técnico. Já nos cenários contra Renan Santos (Missão) e Aécio Neves (PSDB), Lula venceria com ampla margem, segundo os dados apresentados pelo instituto.
Os números apontam mudança em relação à pesquisa anterior do instituto. Lula avançou dois pontos percentuais no período, ao passo que Flávio Bolsonaro recuou quatro pontos.
Pesquisa para presidente da República em 2026
A Real Time Big Data fez dois cenários estimulados (quando são mostrados os nomes).
Lula à frente no cenário estimulado 1
- Lula (PT): 38%
- Flávio Bolsonaro (PL): 31%
- Renan Santos (Missão): 6%
- Ronaldo Caiado (PSD): 6%
- Romeu Zema (Novo): 4%
- Aécio Neves (PSDB): 3%
- Joaquim Barbosa (DC): 3%
- Augusto Cury (Avante): 1%
- Outros: 1%
- Nulo/Branco: 3%
- Não Sabe/Não Respondeu: 4%
Lula mantém liderança no segundo cenário estimulado
- Lula (PT): 38%
- Flávio Bolsonaro (PL): 31%
- Renan Santos (Missão): 6%
- Ronaldo Caiado (PSD): 6%
- Romeu Zema (Novo): 5%
- Aécio Neves (PSDB): 3%
- Aldo Rebelo (DC): 1%
- Augusto Cury (Avante): 1%
- Outros: 1%
- Branco/Nulo: 3%
- Não sabe/não respondeu: 5%
*Aldo Rebelo teve sua expulsão do Democracia Cristã (DC) autorizada pela Justiça Eleitoral em 25 de maio.
Pesquisa para segundo turno para presidente da República
O Real Time Big Data simulou cinco cenários de segundo turno para presidente da República, todos com a presença de Lula.
Lula x Flávio Bolsonaro
- Lula (PT): 45%
- Flávio Bolsonaro (PL): 40%
- Nulo/branco: 8%
- Não sabe/não respondeu: 7%
Lula x Renan Santos
- Lula (PT): 46%
- Renan Santos (Missão): 30%
- Nulo/branco: 12%
- Não sabe/não respondeu: 12%
Lula x Romeu Zema
- Lula (PT): 43%
- Romeu Zema (Novo): 40%
- Nulo/branco: 11%
- Não sabe/não respondeu: 6%
Lula x Ronaldo Caiado
- Lula (PT): 43%
- Ronaldo Caiado (PSD): 43%
- Nulo/branco: 8%
- Não sabe/não respondeu: 6%
Lula x Aécio Neves
- Lula (PT): 47%
- Aécio Neves (PSDB): 23%
- Nulo/branco: 16%
- Não sabe/não respondeu: 14%
Metodologia: A pesquisa ouviu 2.000 pessoas nos dias 29 e 30 de maio. A pesquisa para presidente da República foi contratada pelo próprio instituto. O nível de confiança é de 95%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Registro no TSE nº BR-05864/2026.