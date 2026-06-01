Eleições

Lula mantém vantagem em novas simulações de 1º e 2º turno

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Bruno Maffi - Gazeta do Povo
- Atualizado: 01/06/26 12h28
O presidente Luis Inácio Lula da Silva
Luis Inácio Lula da Silva. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O instituto Real Time Big Data divulgou nesta segunda-feira (1º) uma nova pesquisa de intenções de voto para presidente da República nas eleições de 2026. O levantamento foi divulgado inicialmente pela CNN Brasil.

O levantamento indica vantagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tanto no primeiro turno quanto em uma eventual disputa de segundo turno pela Presidência da República contra o senador Flávio Bolsonaro (PL). O petista registra 45% das intenções de voto, enquanto o parlamentar aparece com 40%.

Nas simulações contra Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo), o presidente aparece em situação de empate técnico. Já nos cenários contra Renan Santos (Missão) e Aécio Neves (PSDB), Lula venceria com ampla margem, segundo os dados apresentados pelo instituto.

Os números apontam mudança em relação à pesquisa anterior do instituto. Lula avançou dois pontos percentuais no período, ao passo que Flávio Bolsonaro recuou quatro pontos.

Pesquisa para presidente da República em 2026

A Real Time Big Data fez dois cenários estimulados (quando são mostrados os nomes). 

Lula à frente no cenário estimulado 1

  • Lula (PT): 38%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 31%
  • Renan Santos (Missão): 6%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 6%
  • Romeu Zema (Novo): 4%
  • Aécio Neves (PSDB): 3%
  • Joaquim Barbosa (DC): 3%
  • Augusto Cury (Avante): 1%
  • Outros: 1%
  • Nulo/Branco: 3%
  • Não Sabe/Não Respondeu: 4%

Lula mantém liderança no segundo cenário estimulado

  • Lula (PT): 38%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 31%
  • Renan Santos (Missão): 6%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 6%
  • Romeu Zema (Novo): 5%
  • Aécio Neves (PSDB): 3%
  • Aldo Rebelo (DC): 1%
  • Augusto Cury (Avante): 1%
  • Outros: 1%
  • Branco/Nulo: 3%
  • Não sabe/não respondeu: 5%

*Aldo Rebelo teve sua expulsão do Democracia Cristã (DC) autorizada pela Justiça Eleitoral em 25 de maio.

Pesquisa para segundo turno para presidente da República

O Real Time Big Data simulou cinco cenários de segundo turno para presidente da República, todos com a presença de Lula.

Lula x Flávio Bolsonaro

  • Lula (PT): 45%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 40%
  • Nulo/branco: 8%
  • Não sabe/não respondeu: 7%

Lula x Renan Santos

  • Lula (PT): 46%
  • Renan Santos (Missão): 30%
  • Nulo/branco: 12%
  • Não sabe/não respondeu: 12%

Lula x Romeu Zema

  • Lula (PT): 43%
  • Romeu Zema (Novo): 40%
  • Nulo/branco: 11%
  • Não sabe/não respondeu: 6%

Lula x Ronaldo Caiado

  • Lula (PT): 43%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 43%
  • Nulo/branco: 8%
  • Não sabe/não respondeu: 6%

Lula x Aécio Neves

  • Lula (PT): 47%
  • Aécio Neves (PSDB): 23%
  • Nulo/branco: 16%
  • Não sabe/não respondeu: 14%

Metodologia: A pesquisa ouviu 2.000 pessoas nos dias 29 e 30 de maio. A pesquisa para presidente da República foi contratada pelo próprio instituto. O nível de confiança é de 95%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Registro no TSE nº BR-05864/2026.

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