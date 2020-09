Neste sábado (5) não haverá sorteio da Lotofácil. Daqui até o dia 12 de setembro, no sábado que vem, as lotéricas de todo o Brasil, bem como o portal Loterias Online, só vão receber apostas para a Lotofácil da Independência. Os jogos serão para o concurso 2030 da Lotofácil, que tem prêmio estimado em R$ 120 milhões e será pago mesmo que ninguém acerte as 15 dezenas.

A aposta simples da Lotofácil custa R$ 2,5 para 15 dezenas. Os valores vão subindo conforme o apostador escolhe mais dezenas para marcar em seu volante. Desde o início de agosto, agora é possível apostar 19 e até 20 números, entre os 25 disponíveis. O valor destes jogos é R$ 9.690 e R$ 38.760, respectivamente.

A Lotofácil também paga premiações em dinheiro para quem acerta 11, 12, 13 e 14.

