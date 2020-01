Concurso 1920 da Lotofácil. Este é o número do concurso que pode te fazer milionário. A Caixa Econômica Federal sorteia nesta sexta-feira (24) as 15 dezenas de mais um concurso da loteria mais queridinha do Brasil. Nela é possível ganhar marcando 11, 12, 13, 14, e 15 dezenas. Confira o resultado logo abaixo.

Resultado Lotofácil 1920

02, 04, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22 e 25.

