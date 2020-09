O prêmio milionário de R$ 125 milhões da Lotofácil da Independência, sorteado na noite de sábado (12) vai ser dividido entre as 50 apostas ganhadoras, que acertaram 15 números. Ao todo, cada apostador do concurso 2.030 da Lotofácil vai embolsar uma bolada de R$ 2.499.998,20.

E uma das 50 apostas vencedoras é do Paraná! Segundo a Caixa, um bolão com 16 números e 22 participantes foi feito na lotérica Portal Loterias, na cidade de Toledo, na região Oeste do Estado. Divididos, os quase R$ 2,5 milhões vão render R$ 113 mil para cada apostador.

Resultado Lotofácil da Independência

02 / 03 / 04 /05 / 06 / 09 / 10 / 12 / 14 / 15 / 17 / 19 / 22 / 23 /25

Além dos prêmios principais, quem fez menos de 15 dezenas também vai levar uma grana para casa. Veja abaixo o resultado da premiação, divulgado pelas Loterias Caixa:

Premiação

15 acertos

50 apostas ganhadoras, R$ 2.499.998,20

14 acertos

8.408 apostas ganhadoras, R$ 942,83

13 acertos

246.828 apostas ganhadoras, R$ 25,00

12 acertos

2.702.658 apostas ganhadoras, R$ 10,00

11 acertos

13.506.290 apostas ganhadoras, R$ 5,00

O próximo sorteio da Lotofácil será realizado na segunda-feira, 14 de setembro, com prêmio estimado de R$ 1,5 milhão.