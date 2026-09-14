Lotofácil da Independência sorteia R$ 300 milhões nesta terça (15)

O sorteio da Lotofácil da Independência, concurso de número 3780, será realizado nesta terça-feira (15/09), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Com um prêmio estimado em R$ 300 milhões, a edição promete pagar uma grande bolada.
Como ocorre nos concursos especiais da Caixa Econômica Federal, o prêmio da Lotofácil da Independência não acumula. Caso nenhum apostador acerte as 15 dezenas sorteadas, o montante principal será dividido entre os acertadores da segunda faixa (14 acertos), e assim sucessivamente, conforme as regras da loteria.
Como apostar na Lotofácil da Independência
As apostas podem ser registradas até as 20h desta terça-feira (15) em qualquer lotérica do país, além do portal Loterias Caixa e do aplicativo oficial do serviço. A aposta simples, na qual o jogador marca 15 números entre os 25 disponíveis, custa R$ 3,50.
Para aumentar as chances de vitória, o apostador pode marcar até 20 dezenas no mesmo bilhete ou optar por participar dos bolões organizados pelas próprias agências lotéricas.
Como funciona a Lotofácil?
A Lotofácil é uma das modalidades mais populares das Loterias Caixa devido à sua facilidade de aposta e alta probabilidade de ganho em comparação com outros jogos.
No volante da Lotofácil, existem 25 números disponíveis (de 01 a 25). O apostador deve marcar de 15 a 20 números. São premiadas as apostas que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números.
O jogador também pode contar com modalidades facilitadoras:
- Surpresinha: O próprio sistema da Caixa escolhe os números de forma aleatória.
- Teimosinha: Permite concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.
Tabela de preços e apostas
- Aposta mínima (15 números): R$ 3,50
- Aposta de 16 números: R$ 56,00
- Aposta de 17 números: R$ 476,00
- Aposta de 18 números: R$ 2.856,00
- Aposta de 19 números: R$ 13.566,00
- Aposta máxima (20 números): R$ 54.264,00
Probabilidades de ganhar
Quanto mais números você marcar, maiores são as chances de faturar o prêmio principal (15 acertos):
- 15 números: 1 chance em 3.268.760
- 16 números: 1 chance em 204.298
- 17 números: 1 chance em 24.035
- 18 números: 1 chance em 4.006
- 19 números: 1 chance em 843
- 20 números: 1 chance em 211
Bolões oficiais da Caixa
Para quem deseja aumentar as chances sem desembolsar valores elevados sozinho, o Bolão Caixa é a melhor alternativa. É possível adquirir cotas em qualquer casa lotérica ou pelo portal online das Loterias Caixa. O preço mínimo para um bolão é de R$ 14,00, com cada cota custando a partir de R$ 4,50.