Lotofácil da Independência sorteia R$ 300 milhões nesta terça (15)

O sorteio da Lotofácil da Independência, concurso de número 3780, será realizado nesta terça-feira (15/09), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Com um prêmio estimado em R$ 300 milhões, a edição promete pagar uma grande bolada.

Como ocorre nos concursos especiais da Caixa Econômica Federal, o prêmio da Lotofácil da Independência não acumula. Caso nenhum apostador acerte as 15 dezenas sorteadas, o montante principal será dividido entre os acertadores da segunda faixa (14 acertos), e assim sucessivamente, conforme as regras da loteria.

Como apostar na Lotofácil da Independência

As apostas podem ser registradas até as 20h desta terça-feira (15) em qualquer lotérica do país, além do portal Loterias Caixa e do aplicativo oficial do serviço. A aposta simples, na qual o jogador marca 15 números entre os 25 disponíveis, custa R$ 3,50.

Para aumentar as chances de vitória, o apostador pode marcar até 20 dezenas no mesmo bilhete ou optar por participar dos bolões organizados pelas próprias agências lotéricas.

Como funciona a Lotofácil?

A Lotofácil é uma das modalidades mais populares das Loterias Caixa devido à sua facilidade de aposta e alta probabilidade de ganho em comparação com outros jogos.

No volante da Lotofácil, existem 25 números disponíveis (de 01 a 25). O apostador deve marcar de 15 a 20 números. São premiadas as apostas que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O jogador também pode contar com modalidades facilitadoras:

Surpresinha: O próprio sistema da Caixa escolhe os números de forma aleatória.

O próprio sistema da Caixa escolhe os números de forma aleatória. Teimosinha: Permite concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Tabela de preços e apostas

Aposta mínima (15 números): R$ 3,50

R$ 3,50 Aposta de 16 números: R$ 56,00

R$ 56,00 Aposta de 17 números: R$ 476,00

R$ 476,00 Aposta de 18 números: R$ 2.856,00

R$ 2.856,00 Aposta de 19 números: R$ 13.566,00

R$ 13.566,00 Aposta máxima (20 números): R$ 54.264,00

Probabilidades de ganhar

Quanto mais números você marcar, maiores são as chances de faturar o prêmio principal (15 acertos):

15 números: 1 chance em 3.268.760

1 chance em 3.268.760 16 números: 1 chance em 204.298

1 chance em 204.298 17 números: 1 chance em 24.035

1 chance em 24.035 18 números: 1 chance em 4.006

1 chance em 4.006 19 números: 1 chance em 843

1 chance em 843 20 números: 1 chance em 211

Bolões oficiais da Caixa

Para quem deseja aumentar as chances sem desembolsar valores elevados sozinho, o Bolão Caixa é a melhor alternativa. É possível adquirir cotas em qualquer casa lotérica ou pelo portal online das Loterias Caixa. O preço mínimo para um bolão é de R$ 14,00, com cada cota custando a partir de R$ 4,50.