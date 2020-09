Que tal faturar uma bolada de R$ 120 milhões? Esse é o prêmio estimado da 9ª edição da Lotofácil da Independência, que será sorteada neste sábado (12), às 20h, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo (SP), com resultado divulgado imediatamente aqui, no site da Tribuna. E para concorrer ao concurso 2.030 da Lotofácil, apostadores de todo o Brasil tem até às 19h deste sábado para fazer uma “fezinha”.

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país, no app Loterias Caixa e no Portal Loterias Caixa, acessando www.loteriasonline.caixa.gov.br. Segundo a Caixa, assim como nos demais concursos especiais das Loterias, o prêmio principal oferecido não acumula. Não havendo apostas premiadas com 15 números, o prêmio será rateado entre os acertadores de 14 números e assim sucessivamente.

Rendimento

Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Lotofácil da Independência e aplique todo o valor na poupança, receberá cerca de R$ 156 mil em rendimentos mensais. Se preferir, o ganhador pode comprar 24 apartamentos de luxo, nas melhores localidades do país, no valor de R$ 5 milhões cada.

