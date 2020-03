A Caixa Econômica Federal sorteia nesta sexta-feira (6), no Espaço Loterias, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, o concurso 1937 da Lotofácil. A loteria promete pagar R$ 2,5 milhões para quem acertar as 15 dezenas, mas também levam prêmios em dinheiro os apostadores que acertarem 11, 12, 13 e 14 dezenas.

Resultado Lotofácil 1937

03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 21, 22, 23 e 24.

