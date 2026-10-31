Lotofácil 3819: confira o resultado do sorteio deste domingo (1º)

O concurso 3819 da Lotofácil, uma das loterias mais populares do país geridas pela Caixa Econômica Federal, realiza o seu sorteio na manhã deste domingo, 1º de novembro de 2026, a partir das 11h (horário de Brasília). Para esta edição, o prêmio principal está estimado em R$ 2 milhões para o apostador que acertar as 15 dezenas sorteadas. O evento ocorre no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais oficiais da instituição.

Resultado da Lotofácil 3819:

O resultado será divulgado a partir das 11 horas.

Como jogar na Lotofácil

A Lotofácil é conhecida por ser uma das modalidades mais acessíveis para apostar e ganhar no Brasil. No volante oficial, o jogador deve escolher entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis (que vão de 01 a 25).

Aposta Simples: O apostador marca 15 números, com custo de R$ 3,50 .

O apostador marca 15 números, com custo de . Surpresinha: Opção em que o sistema da Caixa escolhe as dezenas de forma totalmente aleatória.

Opção em que o sistema da Caixa escolhe as dezenas de forma totalmente aleatória. Teimosinha: Permite concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Probabilidades de acerto

As chances de faturar o prêmio principal mudam conforme a quantidade de números marcados no bilhete. Veja a probabilidade matemática para uma aposta simples de 15 números em contraste com apostas maiores:

15 números: 1 em 3.268.760 chances

1 em 3.268.760 chances 16 números: 1 em 204.298 chances

1 em 204.298 chances 17 números: 1 em 24.035 chances

1 em 24.035 chances 18 números: 1 em 4.006 chances

1 em 4.006 chances 19 números: 1 em 843 chances

1 em 843 chances 20 números: 1 em 211 chances

Além do prêmio máximo para quem acerta 15 dezenas, também são premiados os apostadores que fizerem 14, 13, 12 ou 11 acertos.

Preços das apostas e Bolões Caixa

Caso o apostador queira realizar palpites com mais de 15 dezenas (apostas múltiplas), os custos variam de acordo com o volume de combinações geradas:

16 números: R$ 56,00

R$ 56,00 17 números: R$ 476,00

R$ 476,00 18 números: R$ 2.856,00

R$ 2.856,00 19 números: R$ 13.566,00

R$ 13.566,00 20 números: R$ 54.264,00

Bolão Lotofácil

Para quem prefere apostar em grupo, o Bolão Caixa facilita a divisão de cotas. O valor mínimo do bolão é de R$ 14,00, e cada cota não pode ser inferior a R$ 4,50, permitindo de 2 a 100 participantes, dependendo da quantidade de dezenas escolhidas. Também é possível comprar cotas organizadas pelas próprias unidades lotéricas, onde há cobrança de uma taxa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.