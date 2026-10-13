Lotofácil 3803: confira o resultado do sorteio desta terça-feira (13)

A Caixa Econômica Federal realiza nesta terça-feira (13), o sorteio do concurso 3803 da Lotofácil. O evento acontece às 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, 750, em São Paulo (SP).

Resultado da Lotofácil 3803

O resultado será divulgado a partir das 21 horas.

Como funciona a Lotofácil

A Lotofácil é uma das modalidades de loteria mais populares do Brasil. Os sorteios ocorrem de segunda-feira a sábado, às 21h, e aos domingos, às 11h.

Como jogar

Para apostar, o jogador deve escolher entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. A Caixa sorteia 15 dezenas por concurso, e recebem prêmios as apostas que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Surpresinha: opção em que o próprio sistema escolhe as dezenas de forma aleatória.

opção em que o próprio sistema escolhe as dezenas de forma aleatória. Teimosinha: permite concorrer com a mesma combinação por 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

As apostas podem ser realizadas em casas lotéricas credenciadas ou pelo portal oficial Loterias Online da Caixa.

Faixas de premiação da Lotofácil

A Lotofácil contempla cinco faixas de premiação, conforme a quantidade de acertos:

15 acertos: prêmio principal, estimado em R$ 2 milhões no concurso 3802.

prêmio principal, estimado em R$ 2 milhões no concurso 3802. 14 acertos: prêmio variável por aposta vencedora.

prêmio variável por aposta vencedora. 13 acertos: prêmio fixo de R$ 35,00.

prêmio fixo de R$ 35,00. 12 acertos: prêmio fixo de R$ 14,00.

prêmio fixo de R$ 14,00. 11 acertos: prêmio fixo de R$ 7,00.

Os valores das faixas variáveis dependem do rateio oficial de cada concurso.

Preços das apostas

O valor da aposta varia de acordo com a quantidade de números assinalados no volante:

Quantidade de números Valor da aposta 15 números (mínima) R$ 3,50 16 números R$ 56,00 17 números R$ 476,00 18 números R$ 2.856,00 19 números R$ 13.566,00 20 números (máxima) R$ 54.264,00

Probabilidades de ganhar na Lotofácil

Marcar mais dezenas no volante aumenta as chances matemáticas de acertar os 15 números sorteados. As probabilidades de conquistar o prêmio principal são:

15 números: 1 chance em 3.268.760.

1 chance em 3.268.760. 16 números: 1 chance em 204.298.

1 chance em 204.298. 17 números: 1 chance em 24.035.

1 chance em 24.035. 18 números: 1 chance em 4.006.

1 chance em 4.006. 19 números: 1 chance em 843.

1 chance em 843. 20 números: 1 chance em 211.

Bolões da Lotofácil

O bolão permite apostar em grupo e dividir o custo da aposta entre os participantes. Na Lotofácil, o preço mínimo de um bolão é de R$ 14,00, com cotas a partir de R$ 4,50, conforme as regras da modalidade.

Aposta de 15 números: permite de 2 a 7 cotas.

permite de 2 a 7 cotas. Aposta de 20 números: permite de 2 a 100 cotas.

permite de 2 a 100 cotas. É possível adquirir cotas organizadas pelas próprias casas lotéricas ou pelo portal Loterias Online da Caixa, com cobrança de tarifa de serviço adicional de até 35%.

Como resgatar o prêmio da Lotofácil

Os prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em casas lotéricas credenciadas ou agências da Caixa Econômica Federal. Para valores superiores, o pagamento é realizado exclusivamente nas agências do banco, mediante apresentação de documento de identidade com CPF e do recibo original da aposta.

Prêmios acima de R$ 10 mil são pagos em até dois dias úteis após a apresentação na agência. O prazo para resgatar qualquer prêmio é de 90 dias corridos a partir da data do sorteio. Após esse período, os valores prescrevem e são destinados ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Mais informações podem ser consultadas no portal oficial das Loterias Caixa.