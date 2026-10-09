Lotofácil 3801: confira o resultado do sorteio desta sexta-feira (9)

A Caixa Econômica Federal realiza nesta sexta-feira, 09/10/2026, o sorteio do concurso 3801 da Lotofácil. O evento ocorre a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). O prêmio estimado de R$ 2 milhões atrai apostadores de todo o Brasil interessados em faturar nas principais faixas de pontuação.
Resultado da Lotofácil 3801
O resultado será divulgado a partir das 21 horas.
Atenção: O Resultado Lotofácil concurso 3801 será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio for realizado pela Caixa Econômica Federal a partir das 21h. Atualize esta página após o horário informado para conferir as dezenas sorteadas e o rateio completo do prêmio!
Como funciona a Lotofácil
A Lotofácil é uma das modalidades de loteria mais populares do Brasil por conta de sua simplicidade e boas chances de ganho.
Como Jogar
Para apostar, o jogador deve escolher entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. São premiadas as apostas que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números.
- Surpresinha: Opção em que o próprio sistema escolhe as dezenas de forma aleatória.
- Teimosinha: Permite concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.
Preços das Apostas
O valor cobrado varia de acordo com a quantidade de números assinalados no bilhete:
|Quantidade de Números
|Valor da Aposta
|15 números (mínima)
|R$ 3,50
|16 números
|R$ 56,00
|17 números
|R$ 476,00
|18 números
|R$ 2.856,00
|19 números
|R$ 13.566,00
|20 números (máxima)
|R$ 54.264,00
Probabilidades de Ganhar
Marcar mais dezenas no volante aumenta significativamente as chances de alcançar a faixa principal:
- 15 números: 1 chance em 3.268.760
- 16 números: 1 chance em 204.298
- 17 números: 1 chance em 24.035
- 18 números: 1 chance em 4.006
- 19 números: 1 chance em 843
- 20 números: 1 chance em 211
Bolões da Lotofácil
O Bolão é a alternativa ideal para apostar em grupo. Na Lotofácil, os bolões têm preço mínimo de R$ 14,00, com cada cota custando a partir de R$ 4,50.
- Aposta de 15 números: permite de 2 a 7 cotas.
- Aposta de 20 números: permite de 2 a 100 cotas.
- É possível comprar cotas preparadas pelas próprias casas lotéricas ou pelo portal Loterias Online da Caixa, com tarifa de serviço adicional de até 35%.