Lotofácil 3800: confira o resultado do sorteio desta quinta-feira (8)

A Caixa Econômica Federal realiza nesta quinta-feira, 08/10/2026, o sorteio do concurso 3800 da Lotofácil. O evento ocorre a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). O prêmio estimado de R$ 6 milhões atrai apostadores de todo o Brasil interessados em faturar nas principais faixas de pontuação.

Resultado da Lotofácil 3800

O resultado será divulgado a partir das 21 horas.

Atenção: O Resultado Lotofácil concurso 3800 será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio for realizado pela Caixa Econômica Federal a partir das 21h. Atualize esta página após o horário informado para conferir as dezenas sorteadas e o rateio completo do prêmio!

Como funciona a Lotofácil

A Lotofácil é uma das modalidades de loteria mais populares do Brasil por conta de sua simplicidade e boas chances de ganho.

Como Jogar

Para apostar, o jogador deve escolher entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. São premiadas as apostas que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Surpresinha: Opção em que o próprio sistema escolhe as dezenas de forma aleatória.

Opção em que o próprio sistema escolhe as dezenas de forma aleatória. Teimosinha: Permite concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Preços das Apostas

O valor cobrado varia de acordo com a quantidade de números assinalados no bilhete:

Quantidade de Números Valor da Aposta 15 números (mínima) R$ 3,50 16 números R$ 56,00 17 números R$ 476,00 18 números R$ 2.856,00 19 números R$ 13.566,00 20 números (máxima) R$ 54.264,00

Probabilidades de Ganhar

Marcar mais dezenas no volante aumenta significativamente as chances de alcançar a faixa principal:

15 números: 1 chance em 3.268.760

1 chance em 3.268.760 16 números: 1 chance em 204.298

1 chance em 204.298 17 números: 1 chance em 24.035

1 chance em 24.035 18 números: 1 chance em 4.006

1 chance em 4.006 19 números: 1 chance em 843

1 chance em 843 20 números: 1 chance em 211

Bolões da Lotofácil

O Bolão é a alternativa ideal para apostar em grupo. Na Lotofácil, os bolões têm preço mínimo de R$ 14,00, com cada cota custando a partir de R$ 4,50.

Aposta de 15 números: permite de 2 a 7 cotas.

permite de 2 a 7 cotas. Aposta de 20 números: permite de 2 a 100 cotas.

permite de 2 a 100 cotas. É possível comprar cotas preparadas pelas próprias casas lotéricas ou pelo portal Loterias Online da Caixa, com tarifa de serviço adicional de até 35%.