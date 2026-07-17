Lotofácil 3738: veja o resultado do sorteio desta sexta-feira (17)

Nesta sexta-feira (17), a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio de uma das loterias mais queridas pelos apostadores brasileiros: a Lotofácil, concurso 3738. O prêmio é de R$ 2 milhões, o que promete movimentar casas lotéricas e aplicativos de apostas de todo o país, com o sorteio oficial agendado para as 21h (horário de Brasília), direto do Espaço da Sorte, em São Paulo.

Resultado da Lotofácil 3738:

Em instantes!

O Resultado Lotofácil 3738 será apresentado nesta matéria assim que o sorteio acontecer. Nossa equipe fará a cobertura ao vivo a partir das 21h para trazer as dezenas em tempo real, garantindo que você confira seu bilhete antes de todo mundo. Atualize a página assim que o relógio bater o horário do sorteio!

Como jogar na Lotofácil

Como o próprio nome já indica, a Lotofácil é uma das modalidades mais simples de apostar e faturar. O volante dispõe de 25 números (de 01 a 25), e você deve marcar de 15 a 20 dezenas. Ganham prêmios os bilhetes que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Preços e Probabilidades

A aposta mínima da Lotofácil custa R$ 3,50, mas quem estiver disposto a investir mais pode aumentar consideravelmente as chances de cravar as 15 dezenas. Confira na tabela abaixo a relação de valores e chances de vitória:

Dezenas Marcadas Valor da Aposta Probabilidade de Acerto (15 pontos) 15 números R$ 3,50 1 em 3.268.760 16 números R$ 56,00 1 em 204.297 17 números R$ 476,00 1 em 24.035 18 números R$ 2.856,00 1 em 4.005 19 números R$ 13.566,00 1 em 843 20 números R$ 54.264,00 1 em 211

Multiplicando as chances com o Bolão

Para quem quer jogar com mais dezenas e dividir os custos, o Bolão Caixa é a alternativa ideal. Na Lotofácil, os bolões têm preço mínimo de R$ 14,00, e cada cota não pode custar menos de R$ 4,50.

Em apostas de 15 números, o grupo pode ter de 2 a 8 cotas.

Já nos jogos máximos de 20 números, o bolão permite até 100 participantes.

Você pode montar o seu próprio grupo com amigos e familiares ou comprar uma cota já pronta