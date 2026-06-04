Lotofácil 3703: sorteio de R$ 10 milhões não acontece nesta quinta-feira, 04/06/2026

Nesta quinta-feira, 04 de junho de 2026, a Caixa Econômica Federal não realiza o sorteio do concurso 3703 da Lotofácil. Com um prêmio estimado em R$ 10 milhões para quem conseguir cravar as 15 dezenas, o evento acontecerá na sexta-feira (05/06), a partir das 21h no Espaço da Sorte, em São Paulo.

A paralisação do sorteio acontece devido ao feriado de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira.

Saiba tudo sobre a Lotofácil: Como jogar e chances de ganhar

A Lotofácil é uma das modalidades preferidas dos brasileiros por fazer jus ao próprio nome: é uma das loterias mais fáceis de apostar e de conquistar prêmios.

Como jogar na Lotofácil?

O volante da Lotofácil é composto por 25 números (de 01 a 25). Para registrar uma aposta, você deve marcar no mínimo 15 e no máximo 20 dezenas. O jogo básico consiste na escolha de 15 números. Você fatura prêmios se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados.

Existem também facilidades disponibilizadas pelo sistema da Caixa:

Surpresinha: O sistema escolhe os números de forma aleatória para você.

O sistema escolhe os números de forma aleatória para você. Teimosinha: Permite concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Como funcionam os Bolões?

Para quem deseja aumentar as probabilidades sem gastar muito de forma individual, o Bolão CAIXA é a melhor alternativa. É possível realizar o bolão em grupo, preenchendo o campo próprio no volante ou adquirindo cotas de jogos organizados pelas próprias casas lotéricas. Na Lotofácil, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,00, e cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00.